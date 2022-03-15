2022/03/15 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة اعتقال شابين اثارا الراي العام في ديالى بسبب حركاتهما البهلوانية الخطيرة في شوارع بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "شابين في مقتبل العمر احدهما يطلق عليه حمودي الايطالي والاخر مصطفى الامريكي اثارا في الايام الاخيرة الرأي العام في ديالى من خلال اداء حركات بهلوانية خطيرة جدا في شوارع بعقوبة من خلال قيادة دراجتيهما النارية بشكل اثار غضب واستياء شعبي".

وأضاف أن "مفرزة أمنية، بناء على تعليمات من قيادة الشرطة، استدعتهما الى المقر للقاء قائد الشرطة والحديث معهما للابتعاد عن هكذا ممارسات خاطئة تؤدي بهما الى الهاوية خاصة وأن ممارسة هكذا حركات خطيرة تسببت في حوادث مأساوية في الاشهر الماضية".

وأوضح أنه "ينفي ان يكون الايطالي والاماراتي معتقلين في الشرطة بالوقت الحالي"، لافتا الى أن "استدعائهما جرى من باب النصح لتكون رسالة ايجابية لكل الشباب بضرورة الابتعاد عن هكذا ممارسات خاصة في الشوارع الرئيسية".

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