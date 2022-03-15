ديالى تحصي ضحايا الجائحة منذ ظهورها وتتحدث عن 4 اشهر

2022/03/15 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن احصائية شاملة لضحايا فيروس كورونا منذ بروزه قبل عامين.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اجمالي حالات الوفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا منذ بروزه قبل عامين في ديالى بلغت حتى اليوم 585 حالة لافتا الى ان 80% منهم هم كبار السن ويعانون من امراض مزمنة".

واضاف العزاوي، ان "اشهر تشرين الثاني وكانون الاول والثاني وشباط، كانت الاعلى في معدلات الوفيات قياسا ببقية الاشهر وسجلت ارقام مرتفعة جدا بلغت من 2-3 حالات يوميا"، مؤكدا بان "انخفاض الاصابات اليومية لا تعني زوال خطر وباء كورونا بل لاتزال قائمة وعودة الموجات التي تدفع الى زيادة عالية في الاصابات واردة".

واشار الى ان "اللقاحات تبقى الحل الامثل لمواجهة فيروس كورونا وبخلافه سنبقى نرى تكرار حالات الوفيات خاصة للحالات الحرجة".

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