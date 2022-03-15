جنرال أمريكي بارز:

2022/03/15 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث مكنزي، في جلسة أمام مشرعين أمريكيين، الثلاثاء، إن "مجموعات صغيرة جدًا" من سوريا "تحاول" شق طريقها إلى أوكرانيا للقتال جنبًا إلى جنب مع القوات الروسية كمقاتلين أجانب.وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد قال، سابقًا، إن الولايات المتحدة رأت أدلة على أن روسيا تحاول تجنيد مقاتلين أجانب من الشرق الأوسط للقتال إلى جانب قواتها في أوكرانيا.

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