2022/03/15 | 20:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

باشرَ المُنتخب الأولمبي أولى وحداته التدريبيّة، الثلاثاء، على ملعبِ الشعبِ الدولي استعدادًا للمشاركةِ في بطولةِ دبي الدوليّة التي ستقامُ في الإمارات في العشرين من آذار/مارس.

وقالَ المدرب المُساعد للمنتخبِ الأولمبي عباس عبيد، وفق بيان لاتحاد الكرة، إنّ "المنتخب بدأ بمعسكرٍ داخلي في بغداد، وبواقعِ وحدتين تدريبيتين، صباحيّة وأخرى مسائيّة، تحضيرًا للمشاركةِ في بطولةِ دبي الوديّة التي تعتبر محطةَ إعدادٍ جيدة للتصفياتِ الآسيويّة التي ستقامُ في أوزبكستان".

اقرأ/ي أيضًا:

المنتخب العراقي يبدأ استعداداته لمواجهة الإمارات: إصابتان و4 محترفين

معضلة "محرجة" تهدد مباراة العراق والإمارات على ملعب المدينة

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الأولمبي يستعد لبطولة دبي بوحدات تدريبية على ملعب الشعب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الأولمبي يستعد لبطولة دبي بوحدات تدريبية على ملعب الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).