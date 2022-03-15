الفتح يوجه سؤالاً إلى الحكومة

2022/03/15 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر عضو ائتلاف تحالف الفتح محمود الحياني، الثلاثاء، التأهب الحكومي والدولي تجاه قصف مواقع إسرائيلية داخل أراضي إقليم كردستان هو محاولة لإشعال الفتنة مع إيران، فيما قدم تساؤلاً إلى الحكومة.وقال الحياني لوكالة /المعلومة/، أن ” التدخلات الخارجية من قبل كل الدول وخاصة تركيا وأمريكا تعتبر مساساً واضحاً بالسيادة العراقية”، مبينا أننا “نرفض […]

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