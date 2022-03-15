الكونالية وعالم متعدد الأقطاب - عباس علي العلي

2022/03/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العالم الكوني اليوم يعيش القطبية المزدوجة بين عالم أبيض نقي متفوق قادر على أن يفرض ما يريد وقادر على أن يصل حيث يشاء لا تحده حدود ولا تمنعه خطوط حمر أو سود, هذه ليست نظرة تشاؤمية بقدر ما هي بسط لنوع من الواقعية السياسية وإقرار بما في العالم اليوم من حقائق مؤلمة ,حقائق تنتهك باسم الحق المقدس الأبيض ضد العالم الأسود العالم الشرير الذي يسكنه الشيطان والذي يضمر الشر للعالم الأبيض النقي فعلى الأخير أن ......





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