مراسيم الزواج الفلسطيني حسب المزاج السياسي الاسرائيلي - شوقية عروق منصور

2022/03/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور مراسيم الزواج الفلسطيني حسب المزاج السياسي الإسرائيلي نكذب إذا قلنا أننا لم نعد نملك الحس الرومانسي، نكذب إذا قلنا أن قصص الحب لم تعد تحرك فينا المشاعر، جميعنا ما زلنا نعيش على حافة الدهشة ، نعشق لحظات الصمت التي ترسم في الأفق أغنية أو لقطة في فلم أو حكاية عشق تغادر نشرات الأخبار المجنونة بالحروب والنزاعات.



أعترف في حضور المواقف الرومانسية التي لا تخشى برد النظرات وثلوج التساؤلات والتي تحا ......





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