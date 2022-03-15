الصوت المرتفع على صوت السلاح في لبنان- اين يتراصف؟ - حسن عماشا

2022/03/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عماشا لمحة تاريخية في معرض الحديث عن السلاح.نتجاوز الحديث عن الظروف التاريخية التي نشأ فيها الكيان اللبناني لان التأريخ للكيان يبنى على عقائد دينية ايديولوجية لا على أساس تاريخي اجتماعي.



كون أبناء اليوم ولدوا في هذا الكيان ولا يعنيهم ما كان عليه قبل نشأته.



مجاراة لهم بمفاهيمهم ومعتقداتهم.



وننطلق من ما رسمته اتفاقية سايكس - بيكو من حدود وما ترتب عليها من حقوق وما استقر عليه الحال في أربعينيات القرن ا ......





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