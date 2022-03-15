هل الوجبات الغذائية السائلة خطرة؟

2022/03/15 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لا يعد إنقاص الوزن بالأمر السهل، وقد يكون من المغري إجراء تغييرات متطرفة من أجل تسريع العملية.ولكن، هل النظم الغذائية السائلة خطيرة؟ إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن الواقعي أن تهدف إلى خسارة نصف كيلو غرام إلى كيلو غرام في الأسبوع.ويعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عن المعتاد […]

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