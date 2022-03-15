2022/03/15 | 20:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mSdKxNL9s0w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادي في منظمة بدر يهدد اربيل بتكرار الضربات الصاروخية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادي في منظمة بدر يهدد اربيل بتكرار الضربات الصاروخية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).