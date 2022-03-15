حقيقة استقالة قائد شرطة بابل

2022/03/15 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضحت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، حقيقة استقالة قائدها من منصبه.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناقلت بعض صفحات التواصل الأجتماعي (الفيس بوك) خبراً مفاده "قائد شرطة بابل يعلن أنه سوف يقدم أستقالته خلال فترة (24) ساعة أذا لم يتم القبض على المجرمين الذين اعتدوا على الدكتور ضرغام ماجد"".

ونوهت إلى أن "الخبر غير صحيح".

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