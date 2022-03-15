أربعة اسماء لتولي منصب رئيس حكومة العراق - عاجل

2022/03/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، عن طرح اربعة مرشحين على طاولة الحوار السياسي لمنصب رئيس الحكومة

وقال كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "مقتدى الصدر طرح اسم ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، فيما طرح الإطار اربعة اسماء".

وبين أن "مرشحي الاطار هم كلا من المكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي إضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي و رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فيما طرح الإطار اسما رابعا هو محافظ البصرة اسعد العيداني".

وأضاف أن "الصدر مصر على جعفر ابن عمه وهو الأوفر حظا لتولي المنصب كون جعفر الصدر هو ايضا ابن مؤسس حزب الدعوة ( ابن السيد محمد باقر الصدر)".

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