"روس كوسموس" تدرس خياراتها لتشغيل المحطة الفضائية الجديدة

2022/03/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن دميتري ستروغوفيتس ممثل "روس كوسموس" أن المؤسسة تدرس ثلاثة خيارات جديدة للتشغيل الإضافي لمحطة الفضاء الدولية.

ويشير ممثل المؤسسة، إلى أنه يجب مراجعة تكالبيف تشغيل المحطة الدولية باستمرار، لأنها تتأثر بالظروف الخارجية، بما فيها غير الصناعية.

ويقول، "ندرس خيارات عديدة مختلفة من أجل مواصلة تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، في إطار ظروف التعاون الدولي الجديدة".

ويضيف، "تجدر الإشارة إلى أن المحطة الفضائية الدولية، كأي مشروع كبير، تخضع لتأثير ظروف خارجية غير صناعية، لذلك تحضع تكاليف صيانتها لمراجعة دورية".

وكان دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة :روس كوسموس" قد أعلن قبل أيام أن المؤسسة سترسل إلى ناسا ووكالتي الفضاء الكندية والأوروبية رسائل تتضمن طلبا لرفع العقوبات غير القانونية المفروضة على المؤسسة.

ولكن في وقت لاحق قال موضحا، إن هذه الرسائل تضمنت مقترحات بشأن البدء بإجراء دراسة داخلية لمسألة رفع العقوبات عن الشركات الروسية وإبلاغ المؤسسة بنتائجها قبل نهاية شهر مارس الجاري، حيث سيتخذ الجانب الروسي على ضوئها قرارا حول استمرار تعاوننا بشأن المحطة الفضائية الدولية.

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