حققوا معي شخصياً.. قيادي بتحالف الفتح يفصح عن وجود الإسرائليين بالعراق

2022/03/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي بتحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقيق معه في بغداد من قبل اسرائيليين.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الاسرائيليين موجودين منذ سنوات في بغداد فواحد منهم (يهودي) حقق معي عندما تم اعتقالي عام 2010 في قاعدة بلد الجوية، ورفضت حينها أن اجيب على اي سؤال بعد ان كشف لي اليهودي هويته وقال لي انا اسرائيلي وحاول التحقيق معي أثناء الاعتقال".

وبين أن "وجودهم بشكل علني في الإقليم وسرياً في بغداد يعني بداية عملية تطبيعهم وعليه فنحن ندعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لعدم التحالف بالعملية السياسية مع الافراد والكتل بالشمال فهو أمر خاطئ جدا".

وأكد: "ضرورة الانتباه لهذا الأمر فهناك جزء من شعب الإقليم بدأ يتحدث علنا عن اسرائيل"، موضحا أن "تكرار اسم هذا الكيان هو بداية لعملية تطبيعه".

وبين أن "الإقليم جزء من العراق ولايمكن السماح له بالتطبيع مع اسرائيل رغم عدم سيطرة جميع الحكومات عليه لكن الأمر لايمكن أن يمر".

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