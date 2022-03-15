توب 5: عقوبات روسية على بايدن.. وانتقادات أممية لأحكام الإعدام بالسعودية

2022/03/15 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عقوبات روسية على بايدن ومسؤولين أمريكيين، والضغوط على البيت الأبيض لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا، وانتقادات من الأمم المتحدة لأحكام إعدام قد ترقى لـ"جريمة حرب" بالسعودية، ومصير متظاهرة اقتحمت بث مباشر روسي بلافتة مناهضة لغزو أوكرانيا، وصولا إلى ما يتوقعه الخبراء في العام الثالث من جائحة فيروس كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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