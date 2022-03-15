الحشد الشعبي يشكل كتيبة تعقب “قناصي داعش” في ديالى

2022/03/15 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تشكيل كتيبة متخصصة في تعقب قناصي داعش في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “القنص بات اهم وسائل داعش الارهابي في شن هجمات على اهداف امنية ومدنية في ديالى لانه ليس بمقدوره المواجهة المباشرة لتفادي خسائره البشرية”.واضاف ان “الحشد شكل […]

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