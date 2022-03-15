إدانات دولية متواصلة لحفلة الاعدام السعودية

2022/03/15 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، السبت، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا.

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