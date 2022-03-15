لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

2022/03/15 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجتمع مع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لمناقشة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

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