2022/03/15 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: LmxC_sjRE10
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا تندفع لاقتحام مدن اوكرانيا الكبرى | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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