ذي قار تتخذ إجراءات مشددة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية

2022/03/15 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار… افاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باتخاذ عدة اجراءات للسيطرة على اسعار المواد الغذائية المتداولة في اسواق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية شكلت فرق جوالة لمراقبة اسعار المواد الغذائية المتداولة في اسواق محافظة ذي قار وعدم السماح باخراج المواد الغذائية الأساسية من الطحين والزيت والسكر […]

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