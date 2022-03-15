فيديو يظهر قصف مدفعيات أوكرانية لقوات روسية متخفّية وسط أشجار كثيفة

2022/03/15 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق العميد المتقاعد كيفين رايان على مقطع فيديو التقط بطائرة مسيّرة يظهر ما يبدو أنه قصف مدفعي أوكراني على قوات روسية مختبئة وسط أشجار في غابة.

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