2022/03/15 | 21:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عيد_الخليقة #برونايا #السومرية #العراق #بغداد #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ul9dF8I_mnY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عيد_الخليقة #برونايا #السومرية #العراق #بغداد #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عيد_الخليقة #برونايا #السومرية #العراق #بغداد #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).