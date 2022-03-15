النفط يخسر 25% من قيمته بعد بلوغ أعلى مستوياته في 14 عاما

2022/03/15 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت الأسعار مع مخاوف التجار من تعطل صادرات الطاقة الروسية.

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