مغاربة وإسرائيليون في أكبر لقاء من نوعه.. والهدف

2022/03/15 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رضا بقالي، مدير عام شركة "سايبر فورس"، هو واحد من بين عشرات رجال الأعمال المغربيين الذين وصلوا إلى إسرائيل في أكبر بعثة من هذا القبيل إلى البلاد لفحص سبل التعاون مع شركات تقنية وحواسيب إسرائيلية.

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