شاخوان عبد الله: البرلمان متضامن مع كردستان ويرفض أي إعتداء عليه

2022/03/15 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان متضامن مع اقليم كردستان ويرفض أي إعتداء عليه، فيما لفت إلى أن أمن الأقليم هو من أمن العراق.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقته، ايرث نيوز، إنه “بهدف الوقوف على تطورات الأحداث والإطلاع ميدانياً على حجم الأضرار […]

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