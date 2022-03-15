الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد إعلان تحالف إنقاذ وطن رسمياً

2022/03/15 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان تحالف إنقاذ وطن رسمياً، فيما أكدت وجود توجه لدى جميع الأطراف لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أعياد نوروز.وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، شريف سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تحالف إنقاذ وطن وصل إلى مرحلة الإعلان وهو تحالف قوي ومتماسك"، مؤكداً أنه "قريبا سيعلن بشكل رسمي عن التحالف الثلاثي وربما بعد أعياد نوروز لأن الإقليم يحتفل خلال هذه الأيام".وأضاف سلمان، أن "التحالف حاضر وجميع بنوده جاهزة ومتفق عليها"، مشيراً إلى أن "التوجه الحقيقي للتحالف هو بناء الدولة على أسس متينة وثابتة لمصلحة الشعب العراقي".ولفت إلى أن "جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ستكون في وقت قريب وجميع المواقف والأراء حتى من قبل الإطار التنسيقي والكتل الأخرى متجهة نحو التأكيد على الإعلان عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بعد أعياد نوروز".وأكد، أنه "ليست هناك أي مشكلة في عقد الجلسة خصوصاً بعد تقارب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وشعور الكتل السياسية بضرورة عدم استمرار الجمود السياسي".وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أعلن اليوم الثلاثاء، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

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