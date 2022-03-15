2022/03/15 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D1Frxx9eyT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات المعرض الباكستاني على ارض معرض بغداد الدولي المتخصص في المجالات كافة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات المعرض الباكستاني على ارض معرض بغداد الدولي المتخصص في المجالات كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).