نقل قائد الفرقة الاولى في الجيش العراقي وتعيين بديل عنه

2022/03/15 | 21:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني مطلع، الثلاثاء، عن صدور قرار بنقل قائد الفرقة الاولى بالجيش العراقي التي تنتشر في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “وزارة الدفاع اصدرت قرار رسمي بنقل قائد الفرقة الاولى للجيش اللواء الركن حسن السيلاوي الى قيادة الفرقة السابعة وتعيين قائد الاخيرة وهو اللواء الركن طه عسكر اللهيبي بديلا […]

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