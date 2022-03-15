شمول أكثر من 1000 دونم بـ

2022/03/15 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن شمول اكثر من 1000 دونم من البساتين الكثيفة بالمراقبة الامنية المباشرة.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "في ضوء الخروقات المتكررة ضمن قاطع بساتين ناحية العبارة صدرت الاوامر بشمول اكثر من 1000 دونم من البساتين بالمراقبة الامنية المباشرة من خلال دفع نقاط المرابطة للتقدم في عمق البساتين وتشكيل حزام امني لعدة كليومترات يؤمن القرى ومحيط العبارة من اي خروقات او حالات تسلل".

واضافت المصادر، ان "المراقبة الامنية ستحد من الخروقات وتؤمن المحيط الزراعي لناحية العبارة وتعطي رسالة طمانة للاهالي خاصة مع سقوط ضحايا في الخروقات المتكررة"، لافتا الى أن "حالة الاستنفار الامني مستمرة منذ اسبوع عقب اغتيال عنصر في الاستخبارات بهجوم داعشي".

واشارت الى ان "درء مخاطر الهجمات في العبارة ستؤمن مدخل بعقوبة الشمالي الشرقي"، لافتا الى "وجود اهتمام كبير بهذا الملف من قبل القيادات العليا في ديالى وبغداد ".

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