حفل شيرين في الكويت.. سبب المظهر المثير والبكاء المفاجئ

2022/03/15 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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ردت فاطمة حمادة، متعهدة حفل المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب في الكويت، على الضجة التي أثيرت بسبب إطلالتها غير المعتادة على المسرح.

وأطلت شيرين على حضور الحفل الذي أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع، ببنطال و"سويت شيرت" باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض، الأمر الذي اعتبره البعض غير مناسب.

وقالت فاطمة حمادة، في تصريحات تلفزيونية، إن البعض بالغ في انتقاد شيرين التي اختارت الظهور بإطلالة عفوية كي تناسب مكان الحفل المقام على حلبة سباق وفي مكان خارجي.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب تحدث عن الحالة النفسية لشيرين بعد الحفل، خاصة بعد أن بكت عقب إحدى الأغنيات التي قدمتها على المسرح.



وقال: "إنها تمر حاليا بكرب عظيم وتحتاج إلى من يساعدها ويدعهما"، وذلك بعد طلاقها الأخير من المطرب حسام حبيب.

غير أن فاطمة حمادة قالت إن شيرين كانت سعيدة طوال الحفل وفي الكواليس، وأرجعت سبب البكاء على المسرح إلى تأثرها بأغنية حزينة.

وأضافت: "كانت سعيدة في أغانيها الأخرى وقدمت أحاسيس متعددة عبر الحفل".

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