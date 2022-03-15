2022/03/15 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تعزّي بوفاة الشريف علي بن الحسين رحيل سليل العائلة المالكة الهاشمية في العراق عمان – رند الهاشمي نعت الاوساط السياسية والشعبية ، السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين ، مؤكدة ان الراحل كان صوتاً مخلصاً من خلال مواقفه الوطنية الداعمة لوحدة وسيادة العراق طوال مسيرته من أجل الديمقراطية.وتوفي ابن الحسين اول امس ، […]

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