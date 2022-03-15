2022/03/15 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: 72 حالة حرجة بكورونا ترقد في العناية المركزة بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة امس ، 573 مقابل شفاء 1346 وبواقع اربعة وفيات جديدة.واكد الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من 13 الف ، حيث تم رصد […]

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