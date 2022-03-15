2022/03/15 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندائيو ميسان يحيون عيد الخليقة بمشاركة المسلمين العمارة – علي قاسم الكعبي أحيا الصابئة المندائيون في محافظة ميسان وبمشاركة ابناء المحافظة مراسيم عيد الخليقة (البرونايا) الذي يستمر خمسة أيام ويقام في معابد الطائفة في عموم العراق وتقام فيه طقوس الصباغة والتعميد وتوزيع الطعام وتبادل التهاني.وقال رئيس مجلس شؤون الصابئة في ميسان ناظم عودة لـ(الزمان) إن […]

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