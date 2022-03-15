تعرف على ابرز مواصفات آيفون 14 برو

2022/03/15 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نشر المحلل مينغ تشي كو تغريدة يقول فيها إنه يعتقد أن شركة آبل قد تكسر التقليد هذا العام، وذلك عبر إطلاق بعض نماذج آيفون 14 مع شريحة A15 نفسها الموجودة ضمن تشكيلة آيفون 13.وتعمل شريحة A15 على تشغيل آيفون 14 بقياس 6.1 إنشات وآيفون 14 ماكس بحجم 6.7 إنشات، بالرغم من أنه […]

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