2022/03/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعلن القائمة النهائية لمرشّحي الرئاسة بغداد – الزمان نشر مجلس النواب امس ، اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية .وقال مصدر ان (البرلمان استبعد خمسة مرشحين ، وقدم قائمة نهائية مؤلفة من 40 مرشحا)، واضاف ان (الحزبين الكرديين ما زالا متمسكين بمرشحيهما برهم صالح وريبر احمد).فيما ظلت ابرز الاسماء السابقة ثابتة ومنها رزكار محمد […]

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