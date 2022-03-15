2022/03/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 5 آلاف حالة طلاق في المحاكم خلال شباط القضاء يدين ثلاثة أشقاء قتلوا والدهم طمعاً بالميراث بغداد – فائز جواد سجلت المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى ، ارقاما قياسية لحالات الطلاق خلال الشهر الماضي .واطلعت (الزمان) على احصائية القضاء لعقود الزواج وحالات الطلاق في بغداد والمحافظات ، جاء فيها ان (المحاكم سجلت […]

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