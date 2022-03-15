فوكس نيوز تفقد كنزها في اوكرانيا

2022/03/15 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان بيار مصور حرب غطى تقريبا كل قصة دولية لشبكة فوكس نيوز.

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