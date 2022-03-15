أوكرانيا وإمبريالية القرن الحادي والعشرين - ياسين طه

2022/03/15 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_طه تؤكد لنا الحرب الروسية الحالية على أوكرانيا ليس فقط أننا لا نزال نعيش في عالم قائم على التنافس الإمبريالي بين الدول الكبرى على المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي والمواقع الجيوستراتيجية، بل أن المرحلة الحالية من ذلك التنافس تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة، وهو تهديد لم نر مثله منذ ستينيات القرن الماضي.أين ذهبت إذًا كل تلك النظريات حول أن العولمة انتصار الرأسمالية الغربية وسيادة نفوذها وهيمنت ......





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