2022/03/15 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كارل_ماركس ترجمة سعيد العليمىالبورجوازية والثورة المضادة كولونيا ، 9 ديسمبر .



اننا لم نخف ابدا حقيقة اننا لاننطلق من اساس قانونى ، وانما من اساس ثورى .



والان هجرت الحكومة من جانبها ادعاءها الكاذب بأن لها اساسا قانونيا .



وقد اتخذت موقفها على اساس ثورى ، لأن الاساس المضاد للثورة ، هو ايضا ، ثورى .ينص القسم السادس من قانون 6 ابريل ، 1848 على ان :" الحق فى اقرار كل القوانين وكذلك تحديد الميزانية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورجوازية والثورة المضادة - كارل ماركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورجوازية والثورة المضادة - كارل ماركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).