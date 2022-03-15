البنتاغون: الروس والأوكرانيون يحتفظون بـ 90 % من قوتهم القتالية

2022/03/15 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الروسية لاتزال على بعد حوالي 15 إلى 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي وحوالي 20 إلى 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة كييف، التي قال إنها "تتعرض للقصف بنيران طويلة المدى مع تزايد وتيرة استهداف التجمعات السكنية"

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