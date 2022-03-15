هونغ كونغ تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا في العالم

2022/03/15 | 22:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونغ كونغ منذ 5 فبراير إلى 6 أضعافها.وهونغ كونغ التي لم يصل إليها الوباء إلى ذروته قبل 2022، تشهد ارتفاعا هائلا في الإصابات والوفيات، فيما يعاني عمال الرعاية الصحية عن الإرهاق وانخفاض الروح المعنوية لأنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع.كما تتعرض دور رعاية المسنين لضغط […]

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