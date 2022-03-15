منصات الفصائل العراقية تبتلع الطعم.. وهاني رمزي ينضم إلى حفلة السخرية

2022/03/15 | 22:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

انضم الفنان المصري هاني رمزي، إلى حملة السخرية من الرواية التي تبنتها الفصائل المسلحة عن القصف الإيراني في أربيل.

اعتمدت منصات للفصائل المسلحة معلومات نشرها عراقيون للسخرية من رواية قصف أربيل لإثبات "مقتل ضابط في الموساد"

وكانت منصات الفصائل ومدونين على صلة بها قالوا إنّ القصف الإيراني أدى إلى مقتل تسعة من ضباط الموساد في أربيل، ونشروا قائمة بأسمائهم ليثيروا عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعاد ناشطون ومتفاعلون عراقيون أيقونة الفنان المصري هاني رمزي الشهيرة للتعبير عن سخريتهم من الرواية، حيث نشروا اسم الفنان وصورته من أحد الأفلام باعتباره أحد "قتلى الغارة الإيرانية".

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إلاّ أنّ بعض الحسابات المرتبطة بالفصائل أخذت الأمر بجدية وأعادت نشر المعلومات باعتبارها حقيقة، ما دعا صفحة مختصة بدحض الأخبار المظللة على فيسبوك إلى نشر توضيح مطول.

إثر ذلك، شارك الفنان هاني رمزي بنفسه في حفلة السخرية، مؤكدًا أنّ الصورة المتداولة تعود إلى "الجندي أبو العربي وليس لضابط في الموساد".

وعلى الفور تفاعل نحو 14 ألف شخص بتعبير أضحكني، مع آلاف التعليقات التي تصدرها العراقيون معتبرين ما فعله "الإعلام الولائي فضيحة جديدة".

فيما سارع إعلاميون وناشطون إلى كتابة تعليقات توضح للفنان المصري أنّ الأمر بدأ ضمن حملة سخرية لكن منصات الفصائل المسلحة أخذته على محمل الجد.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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