من الـF-35 إلى زيادة الإنفاق.. الغزو الروسي يقلب حسابات ألمانيا العسكرية في 3 أسابيع

2022/03/15 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا أنها ستشتري 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35A أمريكية الصنع، وهي أول عملية شراء أسلحة يتم تأكيدها علنًا منذ أن تعهد المستشار أولاف شولتز بزيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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