حسن العلوي لـ “بارزاني”: لاتكن زبلينسكي أربيل

2022/03/15 | 22:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خاطب السياسي، حسن العلوي، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بهدف تجنب الصراعات، قائلا: “لاتكن زبلينسكي أربيل” وجاء في رسالة العلوي التي وجهها لبارزاني، وحصلت /المعلومة/، على نسخة منها: “لاتكن زبلينسكي أربيل، لاتجعل أربيل مثلما فعل زبيلنسكي باوكرانيا، فجارك إيران وأنتَ أعرف بها فلا تكن رأس حربة لاعداءها وألا سوف تدفع باهض الثمن […]

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