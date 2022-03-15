2022/03/15 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3MS7hOEXykg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | صواريخ الأصدقاء تربك الفرقاء .. وحراك التقاربات يعود للسبات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | صواريخ الأصدقاء تربك الفرقاء .. وحراك التقاربات يعود للسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).