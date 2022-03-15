الزوراء يخسر بركلات الحظ الترجيحية ضد الشارقة

2022/03/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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خسر نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، ضد نادي الشارقة الاماراتي بركلات الحظ الترجيحية.

وانتهت الركلات الترجيحية بنتيجة 5-6 لصالحة الشارقة الاماراتي.

وانتهت المباراة بوقتها الاصلي و الاضافي بهدف لكل فريق ضمن مباريات ملحق دوري ابطال اسيا للاندية.

و شهدت المباراة طرد حارس الزوراء جلال حسن في الدقائق الاخيرة من الوقت الاضافي.

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