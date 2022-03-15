الأمم المتحدة تحث على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين

2022/03/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حثت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق ، خلال إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك "لقد سُئلت عن هجوم الأحد الصاروخي في أربيل بالعراق، وأستطيع أن أقول إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل".

واضاف، ان "الهجوم يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لمسار العراق نحو السلام والاستقرار.



وجدد دعوته جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد".وحث شركاء العراق على "دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين ، وفقا لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار ".

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