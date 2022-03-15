2022/03/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يطالب بإحترام حسن الجوار ووزير داخلية كردستان يؤكد:ليس للإقليم ما يخفيه وندعو طهران إلى المشاركة بلجنة تقصّي الحقائق اربيل – فريد حسن دعا اقليم كردستان ، طهران الى المشاركة بلجنة تقصي الحقائق بشأن قصفها الصاروخي الذي استهدف منازل المدنيين في اربيل ، مؤكدا ان الاقليم ليس لديه ما يخفيه، فيما اشار البرلمان الاتحادي […]

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