2022/03/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستجابة لما دعا إليه العمل ونشرته (الزمان): الحكومة تقرّر شمول المعين المتفرّغ بمنحة الطوارئ بغداد – قصي منذر استجابة لما دعت اليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشرته (الزمان) في عدد سابق قرر مجلس الوزراء ، شمول المعين المتفرغ بمنحة الطوارئ التي اقرها لمواجهة ضغط ارتفاع الاسعار وسد متطلبات المعيشة.وقال المتحدث بأسم المجلس حسن ناظم […]

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