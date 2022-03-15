تعرف على اللاعب الأكثر تسجيلا لـ”الهاتريك” في تاريخ كرة القدم

2022/03/15 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعتبر الألماني إروين هيلمشين اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات “هاتريك” في تاريخ كرة القدم برصيد 141 ثلاثية، وذلك وفقا لموقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.ونجح هيلمشين، الذي مارس كرة القدم بين عامي 1924 و1951 بقمصان أندية براندونبرغ وشيمنتز وشيمنتز نورد ولوبيك، في تسجيل 917 هدفا خلال مسيرته الكروية، رغم خوضه 485 مباراة فقط.ويحتل […]

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